Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики "Боко Харам" отпустили около 80 похищенных школьниц

Воскресенье, 7 мая 2017, 06:26

Военизированная исламистская группировка "Боко Харам" отпустила десятки девочек школьного возраста, захваченных на северо-востоке Нигерии три года назад.

Об этом сообщили нигерийские власти, передает BBC.

Девочек освободили, как сообщается, после переговоров боевиков "Боко Харам" с правительством.

Всего боевиками три года назад было захвачено 276 девочек. До того как стало известно об освобождении последней группы, пропавшими считали 195.

Точно количество освобождённых пока не называется, но их не менее 80.

Новостной вебсайт Sahara Reporters сообщает со ссылкой на свои источники, что девочки находятся сейчас в городе Банки в штате Борно, на востоке страны, в ожидании самолета.

Их должны отвезти в безопасное место и расспросить о том, что с ними произошло, после чего они смогут вернуться в свои семьи.

Как заявил в марте президент Нигерии Мухаммаду Бухари, правительство страны поддерживает постоянный контакт и ведет переговоры c боевиками через посредников, добиваясь освобождения остающихся в плену.

Боевики "Боко Харам" освобождают похищенных подростков небольшими группами. В октябре прошлого года после переговоров с "Красным крестом" боевики отпустили 21 девочку. Еще примерно 50 девочкам удалось бежать.

Судя по их рассказам, многих из похищенных девочек боевики заставили принять ислам и выйти замуж за своих похитителей.

За семь лет существования группировки "Боко Харам" ее боевики похитили тысячи человек.

По данным правительства, за эти годы от рук боевиков погибло более 30 тысяч человек.

Темы: терроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
терроризм
В Германии арестовали украинку, подозреваемую в членстве в ИГИЛ
Саммит НАТО утвердит три региональных плана обороны для противодействия РФ и терроризму
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
Последние новости
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
Все новости...
Реклама: