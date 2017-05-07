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В Германии прошли демонстрации за легализацию марихуаны

Воскресенье, 7 мая 2017, 07:45

В нескольких городах Германии на акцию "Глобальный марш за марихуану" вышли жители 26 городов, в том числе Берлина, Штутгарта, Мюнхена, Кельна и Дюссельдорфа.

Об этом сообщает DW.com.

Мероприятие ежегодно устраивает "Немецкое объединение за легализацию конопли", в этом году лозунг акции - "Легализация имеет смысл".

Глава объединения Георг Вурт заявил, что это позволит государству получить больше налогов и создать новые рабочие места. На сайте объединения указано, что также можно было бы избежать более 180 тысяч уголовных дел, которые были заведены в 2016 году. 

Ранее немецкий бундестаг принял закон, который позволяет тяжелобольным пациентам получать каннабис по рецепту. Расходы покроет медицинская страховка. До принятия нового закона в стране делали исключения в единичных случаях.

Выращивание, торговля и владение марихуаной в Германии преследуется по закону. За ее легализацию в стране выступают, в частности, представители "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германия
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