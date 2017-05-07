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Закон об электронном билете в городском транспорте вступил в силу

Воскресенье, 7 мая 2017, 10:24

Закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет) вступил в силу.

Закон был принят Верховной Радой 17 января, подписан президентом 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" во вторник 7 февраля и вступает силу через 3 месяца после опубликования, то есть 7 мая, пишут Українські Новини.

Электронный билет - это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.

Органам местного самоуправления предоставлены полномочия по введению автоматизированной системы учета оплаты проезда, установлению порядка ее функционирования, а также форм носителей, видов, порядка обращения и регистрации проездных документов, также по определению лица, уполномоченного взимать плату за транспортные услуги в случаях внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Также закон устанавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда, и обязанности для пассажиров осуществлять регистрацию проездных документов в населенных пунктах.

Кроме того, документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

Ранее Министерство инфраструктуры прогнозировало внедрение автоматизированной системы оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет) в рамках пилотного проекта во Львове и Днипре до апреля 2017 года.

В феврале первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Геннадий Плис отмечал основной проблемой при внедрении системы электронного билета в столице отсутствие единого подхода к данной системе.

Темы: транспорт
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