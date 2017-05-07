Командира подразделения воинской части отстранили за взятки

Командира подразделения одной из воинских частей в зоне АТО обвиняют в получении взяток.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, военным прокурором военной прокуратуры Мариупольского гарнизона по факту получения неправомерной выгоды командиром подразделения одной из воинских частей, личный состав которой выполняет задачи в районе АТО, в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины "Принятие предложений, обещания, или получение неправомерной выгоды должностным лицом".

Офицер отстранен от исполнения служебных обязанностей по занимаемой должности.

Продолжается досудебное расследование.