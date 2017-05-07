НАБУ: В работе 328 производств, в суд направлено 65
Воскресенье, 7 мая 2017, 18:31
По состоянию на 30 апреля в работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины находится 328 производств.
Об этом говорится в сообщении НАБУ.
"В течение апреля было начато расследование 9 новых уголовных производств, сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений 21 особе", - отметили в Бюро.
Также сообщается, что детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 65 обвинительных актов.