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НАБУ: В работе 328 производств, в суд направлено 65

Воскресенье, 7 мая 2017, 18:31

По состоянию на 30 апреля в работе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины находится 328 производств.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"В течение апреля было начато расследование 9 новых уголовных производств, сообщено о подозрении в совершении коррупционных правонарушений 21 особе", - отметили в Бюро.

Также сообщается, что детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 65 обвинительных актов.

Темы: НАБУАнтикоррупционная прокуратурасуд
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