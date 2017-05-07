Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В воскресенье боевики вели обстрелы 27 раз: артиллерия, БТР, зенитные установки

Воскресенье, 7 мая 2017, 18:56
В воскресенье боевики вели обстрелы 27 раз: артиллерия, БТР, зенитные установки

С начала дня 7 мая в зоне проведения АТО зафиксировано 27 обстрелов позиций украинских войск.

Об этом говорится в сводке штаба АТО состоянию на 18:00.

"Российско-террористические войска продолжают огневые провокации против ВСУ. На Донецком направлении были обстреляны позиции возле Авдеевки, Троицкого, Опытного и Верхнеторецкого, Луганского, Зайцево, Невельского", - сообщили в штабе.

При этом боевики применили артиллерию калибра 122-мм, вооружение БМП, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, зенитные установки ЗУ-23-2.

На Приморском направлении огонь велся по позициям у Водяного, Красногоровки, Широкино, Павлополя, Новоселовки Второй, Лебединского и Гнутово.

"Огонь велся из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики вели огонь по силам АТО у Крымского и Новозвановки из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

Украинская правда

Темы: АТОоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:40
"Укрпочта" продолжила обмен ламп: для обмена доступно 7 млн светодиодов
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
10:35
Hyundai продал завод в Китае за 225 миллионов долларов
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
Все новости...
Реклама: