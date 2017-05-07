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Порошенко подписал закон, упрощающий условия для строительного бизнеса

Воскресенье, 7 мая 2017, 19:33

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению условий ведения строительной деятельности".

Как заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, документ, разработанный Минрегионом и оцененный международными институтами BRDO и World Banк, упрощает условия ведения строительной деятельности, убирает препятствия развитию бизнеса и устраняет коррупционные риски.

"Отменена лишняя процедура получения строителями технических условий от ГосЧС по пожарной безопасности на строительство. Теперь эти требования будут получаться вместе с архитектурно-строительными требованиями. А это уменьшает дополнительные походы строителей к чиновникам и устраняет коррупционную составляющую", - отметил Зубко.

По его словам, данные изменения "дают возможность Украине подняться в мировом рейтинге "Doing Business" по позиции "легкость в получении разрешений на строительство" уже по результатам 2017 года".

Темы: строительствоПорошенкозаконодательство
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