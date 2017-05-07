В ОРДО придумали, как не обсуждать в Минске обмен пленными "всех на всех"

В ОРДО заявили, что Украина в одностороннем порядке прервала процесс верификации пленных, который проводился представителями боевиков "ДНР".

Об этом заявила уполномоченный по правам человека в "ДНР" Дарья Морозова, сообщает онлайн-ресурс боевиков "ДАН".

"Украинская сторона в одностороннем порядке прервала процесс верификации", - заявила Морозова.

По ее словам, согласно договоренности, процесс верификации должен был касаться лиц, находящихся в учреждениях украинской пенитенциарной системы, и тех, к кому применены меры пресечения без заключения под стражу - они остаются на свободе, но лишены возможности выехать в "ДНР".

Как сообщила Морозова, украинская сторона заявила, что процесс верификации в пенитенциарных учреждениях завершен, а возможности пообщаться с теми, кто не помещен под стражу, представители "ДНР" не получат.

По словам Морозовой, таким образом процесс верификации фактически сорван.

"Без этого 15-го числа на встрече в Минске не будет обсуждаться обмен пленными "всех на всех". Без полной верификации процесс продвигаться не будет", - заявила она.

Как известно, 26 апреля Трехсторонняя группа в Минске договорилась о работе подгруппы по безопасности и верификации списков пленных.

28 апреля началась верификация заявлений преступников, которых можно помиловать в обмен на содержащихся в плену в оккупированных Луганской и Донецкой областях людей.

Ранее в ОРЛО заявили, что на 4 мая запланирован выезд делегации "ЛНР" на территорию Украины для верификации заключенных.

7 мая в ОРЛО заявили, что дата начала верификации лиц, находящихся в местах лишения свободы на подконтрольной украинской власти территории перенесена на 10 мая по просьбе ОБСЕ.