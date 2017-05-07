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В Киеве торжественно открыли "Евровидение-2017"

Воскресенье, 7 мая 2017, 20:57
В Киеве торжественно открыли Евровидение-2017

7 мая в столице состоялась официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

По самой длинной в истории конкурса красной дорожке прошли артисты и делегации 42-х стран-участниц.

Мероприятие было проведено перед Мариинским дворцом, где кроме прессы, собрались также аккредитованные фанаты "Евровидения".

В этот день на улице Грушевского было запрещено движение транспорта и ограничено передвижение пешеходов.

Первыми по красной дорожке прошли представители Албании во главе с конкурсанткой Линдитою Халими.

Украинские конкурсанты из группы "O.Torvald" появились последними на правах хозяев конкурса.

Каждый из участников, преодолев 265 метров красной дорожки, поднимался на крышу Евроклуба, где подписывал флаг своей страны и запускал в воздух.

Вторая часть церемонии началась с речи первой леди страны Марины Порошенко. Она отметила, что песни конкурса ежегодно объединяют различные страны и людей, поэтому этот праздник символизирует единство Европы. Первая леди также поблагодарила Джамалу, что именно она вернула "Евровидение" в Украине.

Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, отметил, что Киев всегда был европейским городом и географически, и ментально.

"Музыка может изменить мир, сделать его умнее и добрее. Поэтому пусть везде звучит музыка", - сказал Киевский городской голова.

Джамала со сцены Евроклуба подчеркнула, что радуется за Украину, которая стала частью праздника, созданного "Евровидением".

"Я также рада, что сейчас тысячи людей приехали в Украину, и они увидят настоящую страну, настоящий Киев, не через телевидение или газеты, а собственными глазами. Они познакомятся с украинцами, с нашей культурой, попробуют нашу пищу, и это прекрасно", - добавила она.

Как известно, первый полуфинал конкурса состоится 9 мая, второй полуфинал - 11 мая. 13 мая пройдет гранд-финал конкурса. Все главные события будут происходить в МВЦ на Левом берегу столицы.

Украинская правда

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Темы: Евровидение
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