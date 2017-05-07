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На выборах президента Франции победил Макрон - экзит-поллы

Воскресенье, 7 мая 2017, 21:09
На выборах президента Франции победил Макрон - экзит-поллы

По данным экзит-полов на выборах президента Франции победу одержал лидер движения "Вперед!" Эмануэль Макрон. 

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", ряд СМИ обнародовал первые официальные экзит-полы после того, как в 20:00 по центральноевропейскому времени закрылись избирательные участки во Франции.

 

В частности, Le Monde приводит данные опроса, проведенного Ipsos, за которым он вступил в 65.1% голосовтех избирателей, которые оказались готов объявить о своем выборе на выходе из избирательного участка.

Марин Ле Пен получила 34,9% голосов, что является рекордным результатом для праворадикальной партии "Национальный фронт", однако означает, что она проиграла в борьбе за президентское кресло.

Издание правого толка Le Figaro, которое долгое время было оппонентом Макрона, приводит несколько иные данные. По их подсчетам, Макрон набирает 65,5%, Ле Пен - 34,5%.

Интересно, что перед оглашением результатов выборов в штабе Ле Пен произошел конфликт со СМИ, была отменена аккредитацию десятка изданий.

Подробнее о ситуации после выборов - в статье "За три дня до президента: как изменит Францию избрания нового лидера". 

Европейская правда

Темы: Франциявиборы
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