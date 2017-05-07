Меркель поздравила Макрона со вступлением в борьбу "за единый и космополитичный ЕС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Эммануэля Макрона в победой на президентских выборах во Франции.

Об этом в Твиттере сообщил представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель по телефону поздравила Эммануэля Макрона в победой на выборах", - говорится в сообщении.

В частности Меркель оценила вступление Макрона в борьбу "за единый и космополитичный Евросоюз".

Решение французских избирателей Меркель назвала признанием их преданности Европе. Канцлер выразила радость по поводу будущего сотрудничества в свете традиционно тесной германо-французской дружбы.

После объявления предварительных результатов выборов Зайберт написал, что победа Макрона является "победой ради сильной единой Европы, плюс - немецко-французской дружбы".

Укринформ