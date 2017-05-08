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СЦКК: Боевики продолжают обстрелы, повреждены дома и школа

Понедельник, 8 мая 2017, 00:26
СЦКК: Боевики продолжают обстрелы, повреждены дома и школа

По состоянию на 23:00 7 мая боевики 58 раз открывали огонь по позициям сил АТО и населенным пунктам.

Об этом сообщает СЦКК на странице в Facebook.

"В течение 7 мая по состоянию на 23:00 зафиксировано 58 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ, в том числе с применением запрещенного вооружения 20 снарядов артиллерии калибром 152 мм, 93 снарядов артиллерии калибром 122 мм, 121 мины калибра 120 мм, 145 мин калибра 82 мм, АГС, БМП и всех видов стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Боевики вели обстрелы по позициям ВСУ, а также по участкам местности вблизи Водяного, Катериновки, Новозвановки, Крымского, Опытного, Красногоровки, Троицкого, Попасной и Верхнеторецкого.

"По инициативе украинской стороны СЦКК режим "Тишина" вводился 51 раз, благодаря чему жертв среди мирного населения удалось избежать", - отмечается  в сообщении.

Около 17:20 террористы выпустили по Троицкому 3 снаряда артиллерии калибром 122 мм. В результате обстрела снаряд попал в школу, на садовый участок, а также повреждены линии электроснабжения к двум домам.

Около 21:20 боевики на Луганском направлении били по позициям ВСУ вблизи населенного пункта и по самому населенному пункту Попасная. В результате обстрела из 120 и 82 мм минометов  был уничтожен автомобиль, перебито линию электропередач к одному из домов, в двух других домах выбиты окна.

"Такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях и о откровенном нежелание придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения и провокаций против военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - подчеркнули в СЦКК.

Темы: АТОВооруженные силы
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