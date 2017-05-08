Латвия обнаружила три российских корабля у своих границ

7 мая к берегам Латвии подошли три российских корабля.

Об этом сообщили Латвийские Национальные вооруженные силы на своей странице в Twitter.

Согласно сообщению, у берегов Латвии были зафиксированы корветы РФ Liven 551, "Серпухов 603" и "Моршанск 824".

Корабли были обнаружены в эксклюзивной экономической зоне в 6,4 км от территориальных вод Латвии.