Латвия обнаружила три российских корабля у своих границ
Понедельник, 8 мая 2017, 02:51
7 мая к берегам Латвии подошли три российских корабля.
Об этом сообщили Латвийские Национальные вооруженные силы на своей странице в Twitter.
Согласно сообщению, у берегов Латвии были зафиксированы корветы РФ Liven 551, "Серпухов 603" и "Моршанск 824".
Корабли были обнаружены в эксклюзивной экономической зоне в 6,4 км от территориальных вод Латвии.
2. NANUCHKA klases korveti LIVEN 551, BUYAN-M klases korveti SERPUKHOV 603 un TARANTUL klases korveti MORSHANSK 824.— NBS (@Latvijas_armija) May 7, 2017