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В Афганистане ликвидирован лидер ИГИЛ

Понедельник, 8 мая 2017, 04:41

Глава террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане был убит 27 апреля в провинции Нангархар.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Афганистана.

Отмечается, что Абул Хасиб был ликвидирован в ходе совместной операции спецслужб Афганистана и США.

Как пишет агентство, Хасиб был назначен в прошлом году после гибели своего предшественника. Он совершил ряд широкомасштабных атак, в том числе в главном военном госпитале в Кабуле 8 марта. Тогда боевики в одежде врачей проникли в госпиталь и устроили стрельбу, погибли десятки человек.

В США заявили, что всего 27 апреля были убиты 35 террористов ИГИЛ, в том числе их несколько высокопоставленных командиров.

Темы: терроризмАфганистанСША
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