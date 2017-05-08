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Клинтон: Победа Макрона - поражение для противников демократии

Понедельник, 8 мая 2017, 06:12

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что победа лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона в ходе президентских выборов во Франции является поражением для противников демократии.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Победа для Макрона, для Франции, ЕС и мира. Поражение для тех, кто вмешивается в демократию. (Но СМИ говорят, что я не могу разговаривать об этом)", - говорится в сообщении.

7 мая во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон одержал победу, набрав 66,06% голосов избирателей.

За его соперницу - лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен проголосовали 33,94% французов.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил Макрона с "большой победой".

Темы: КлинтонФранциявиборы
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