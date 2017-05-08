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На Харьковщине будут сбивать дроны над военными объектами

Понедельник, 8 мая 2017, 07:38

Командование Харьковского гарнизона обращается к гражданам с предостережением от провокационных действий рядом с военными частями, поскольку военнослужащие-охранники имеют право применять оружие.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Просьба к гражданам воздержаться от попыток проникновения на территории охраняемых воинских частей. Использование беспилотных летательных аппаратов - различного вида дронов - над воинскими частями, базами, складами и арсеналами будет считаться нарушением, приравненным к попытке проникновения на территорию военного объекта. Поэтому будут сбиваться без предупреждения над объектами или на подлете к ним", - отметили в гарнизоне.

Кроме того, лица, причастные к таких инцидентам, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Как известно, под утро 23 марта в городе Балаклея Харьковской области вспыхнули склады военного арсенала и произошла детонация снарядов.

По данным министра обороны Степана Полторака, после пожара на базе хранения в Балаклее осталось чуть больше 30% боеприпасов, которые там хранились.

Следствие считает, что диверсию на арсенале в Балаклее могли совершить гражданские лица с помощью беспилотного летательного апарата.

Темы: Харьковская область
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