Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авдеевка наконец полноценно получает воду

Понедельник, 8 мая 2017, 08:35

Водоснабжение города Авдеевка осуществляется в штатном режиме.

Об этом сообщили в понедельник утром в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 8 мая работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена. Водоснабжение г. Авдеевка осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В воскресенье глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин сообщил, что Донецкая фильтровальная станция окончательно заработала. Он спрогнозировал, что жители Авдеевки смогут получать воду в штатном режиме около 5 утра понедельника.

Как сообщалось, 2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.  

В МинТОТ заявили, что электроснабжение Авдеевки планируется восстановить 9 мая по новой линии ЛЭП, которую запустят в работу во вторник.

Украинская правда

Темы: Авдеевка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Авдеевка
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Россияне 12 раз массированно обстреляли центр Авдеевки
Последние новости
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
Все новости...
Реклама: