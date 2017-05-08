Авдеевка наконец полноценно получает воду

Водоснабжение города Авдеевка осуществляется в штатном режиме.

Об этом сообщили в понедельник утром в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 8 мая работа Донецкой фильтровальной станции восстановлена. Водоснабжение г. Авдеевка осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В воскресенье глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин сообщил, что Донецкая фильтровальная станция окончательно заработала. Он спрогнозировал, что жители Авдеевки смогут получать воду в штатном режиме около 5 утра понедельника.

Как сообщалось, 2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.

В МинТОТ заявили, что электроснабжение Авдеевки планируется восстановить 9 мая по новой линии ЛЭП, которую запустят в работу во вторник.

Украинская правда