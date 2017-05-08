Открытие "Евровидения" прошло без нарушений - полиция
Понедельник, 8 мая 2017, 09:47
Мероприятия по случаю открытия "Евровидения-2017" в воскресенье в Киеве прошли без нарушений общественного порядка.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Twitter.
Там также отметили, что движение транспорта в центральной части города восстановлено.
Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку https://t.co/IDpX2oAnUN— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) May 7, 2017
Как сообщалось, официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017" прошла вечером 7 мая в Киеве перед Мариинским дворцом.
Первый полуфинал конкурса состоится 9 мая, второй полуфинал - 11 мая. 13 мая пройдет гранд-финал конкурса. Все главные события будут происходить в МВЦ на Левом берегу столицы.
Украинская правда