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Открытие "Евровидения" прошло без нарушений - полиция

Понедельник, 8 мая 2017, 09:47

Мероприятия по случаю открытия "Евровидения-2017" в воскресенье в Киеве прошли без нарушений общественного порядка.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Twitter.

Там также отметили, что движение транспорта в центральной части города восстановлено.

Как сообщалось, официальная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017" прошла вечером 7 мая в Киеве перед Мариинским дворцом.

Первый полуфинал конкурса состоится 9 мая, второй полуфинал - 11 мая. 13 мая пройдет гранд-финал конкурса. Все главные события будут происходить в МВЦ на Левом берегу столицы.

Украинская правда

Темы: КиевЕвровидениеполиция
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