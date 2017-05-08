Гройсман: Укравтодор скоро представит программу безопасности на дорогах

В ближайшее время программа безопасности дорожного движения будет представлена на заседании правительства.

Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман в Facebook по случаю недели безопасности дорожного движения, которая проходит в Украине с 8 по 14 мая.

"Недавно на коллегии МВД я озвучил ужасные цифры: за последние 3 года и три месяца в ДТП погибли 12,4 тысячи человек, искалечены более 100 тысяч. С этим нельзя мириться!", - подчеркнул премьер.

"Перед руководством Укравтодора я поставил задачу разработать программу безопасности дорожного движения, в том числе опираясь на польский опыт - такая программа уже разрабатывается и в ближайшее время будет представлена на заседании правительства", - добавил он.

Украинская правда