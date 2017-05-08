Лавров и Тиллерсон встретятся в США, чтобы поговорить об Украине

Во время визита в Соединенные Штаты министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

По данным Госдепа, встреча состоится в среду, 10 мая. Стороны будут говорить об Украине, Сирии и двусторонних отношениях.

"Что касается Украины, то стороны обсудят необходимость прекратить насилие на востоке Украины и урегулирование конфликта путем полной реализации минских соглашений", - говорится в сообщении.

Также Тиллерсон намерен обсудить с Лавровым усилия по деэскалации насилия в Сирии и оказание гуманитарной помощи народу этой страны, а также подготовить почву для политического урегулирования сирийского конфликта.

По данным Министерства иностранных дел РФ, визит Лаврова в США продлится с 9 по 11 мая. Кроме встречи с госсекретарем российский министр планирует принять участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

Как сообщалось, 12 апреля Лавров и Тиллерсон уже проводили встречу в Москве. Журналисты отмечали, что те переговоры прошли в "ледяной атмосфере".

Украинская правда