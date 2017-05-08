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Задержанного в понедельник крымского татарина вывезли в Краснодар

Понедельник, 8 мая 2017, 21:00
Задержанного в понедельник крымского татарина вывезли в Краснодар

Задержанного в понедельник в аннексированном Крыму крымского татарина Сервера Тороза российские силовики увезли в Краснодар.

Об этом сообщает издание КримSOS, со ссылкой на слова активистки Леноры Дюльберовой.

Она рассказала, что полиция Судака ничего не знала о перемещении Тороза.

"У нас есть подозрения, что Амета Аметова, которого тоже задержали сегодня утром, также везут в Краснодар. Его не могут обнаружить в симферопольских участках, куда его обещали доставить", - сообщила Дюльберова.

Как известно, в понедельник в Судаке в доме председателя регионального Меджлиса Ильвера Аметова силовики провели обыск.

Позже силовики окружили поселок Морское в 20 километрах от Судака. Около получаса дорога от Судака в поселок была перекрыта сотрудниками СОБР.

Также силовики провели обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза. Причину обыска силовики не назвали.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татары
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