Задержанного в понедельник крымского татарина вывезли в Краснодар

Задержанного в понедельник в аннексированном Крыму крымского татарина Сервера Тороза российские силовики увезли в Краснодар.



Об этом сообщает издание КримSOS, со ссылкой на слова активистки Леноры Дюльберовой.

Она рассказала, что полиция Судака ничего не знала о перемещении Тороза.



"У нас есть подозрения, что Амета Аметова, которого тоже задержали сегодня утром, также везут в Краснодар. Его не могут обнаружить в симферопольских участках, куда его обещали доставить", - сообщила Дюльберова.



Как известно, в понедельник в Судаке в доме председателя регионального Меджлиса Ильвера Аметова силовики провели обыск.



Позже силовики окружили поселок Морское в 20 километрах от Судака. Около получаса дорога от Судака в поселок была перекрыта сотрудниками СОБР.



Также силовики провели обыск в доме крымского татарина Юсуфа Тороза. Причину обыска силовики не назвали.