Страны Балтии договорились отключить свои энергосети от России

Эстония, Латвия и Литва для уменьшения зависимости от России подключат свои энергосети к сети Европейского Союза через Польшу.



Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает DW.



"Все мы четверо согласились прояснить распределение (обязанностей, - ред.) между четырьмя странами (Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей, - ред.) до конца года", - сказал Ратас.



В ходе подключения придется учитывать также и то, что Калининградская область синхронизирована с российской электросетью через страны Балтии.



Отключение от российской сети изначально планировалось к 2025 году, но было отложено из-за дискуссии относительно точки подключения к европейской сети - в Польше или Финляндии (через подводный электрокабель).



В конце концов, подключение через Польшу было признано более целесообразным экономически.



Как указывает издание, Россия никогда не отключала электроэнергию странам Балтии и даже не угрожала это сделать, однако Литва рассматривает факт энергетической зависимости от России как одну из главных национальных угроз.