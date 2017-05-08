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Мы за активизацию "Нормандского формата" – Порошенко

Понедельник, 8 мая 2017, 23:04
Мы за активизацию Нормандского формата – Порошенко

Украина выступает за активизацию работы "Нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на акции "Первая минута мира" в Киеве.

"Буквально несколько часов назад я говорил об этом с канцлером Германии Ангелой Меркель, под чьим руководством демократическая европейская Германия оказывает мощную дипломатическую поддержку Украине в нашей борьбе с российской агрессией", - сказал он.

Перед этим Порошенко заявил, что Киев остается "последовательным сторонником мирного урегулирования с Россией".

"Но добрая воля Киева постоянно наталкивается на отсутствие каких-либо шагов навстречу со стороны российского агрессора, продолжает оккупацию и ползучую аннексию украинского Донбасса", - сказал он, добавив, что военные парады в Донецке и Луганске станут доказательством российского военного присутствия.

"Прогресс в осуществлении политической составляющей "Минска" абсолютно невозможно без обеспечения ключевых условий безопасности. Речь идет о постоянном отводк огня, отводе техники и артиллерии, выводе российских войск, оружия и техники и полном доступе наблюдателей ОБСЕ ко всей неконтролируемой территории, а также освобождение заложников", - сказал Порошенко.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоМинские соглашениянормандский формат
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