Николаевская ОГА заплатит более 2 млн за продвижение в соцсетях

Управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Николаевской облгосадминистрации заключило договор на 2 млн.192 тыс.грн с "Южноукраинским медиа холдингом" на продвижение в соцсетях и интернет-ресурсах.

Об этом со ссылкой на данные системы Prozorro сообщает ИншеТВ.

Тендер был проведен в очень сжатые сроки: конкурс объявили 30 марта, а уже 5 мая заключен договор с победителем.

В торгах участвовали только два соискателя: ФЛП Петренко Иван Николаевич и ООО "Южноукраинский медиа холдинг".

В ходе аукциона победитель снизил цену с 2 млн.469 тыс.грн. до 2 млн. 192 тыс. 550 грн. Экономия от ожидаемой цены составила 257 тыс.грн.

По данным Zакупівлі2.0, для ООО "Южноукраинский медиа холдинг" это первый договор, заключенный в сфере госзакупок.

В рамках договора победитель торгов обязуется обеспечить распространение информации об актуальных вопросах социально-экономической и общественно-политической жизни области на общеукраинских интернет-ресурсах и в пабликах социальных сетей Facebook и Youtube (целевая аудитория жители Николаевской области).

Для этого исполнитель обязуется разместить 576 информационных сообщений на сайтах УНИАН, Укринформ, Українські новини, Интерфакс-Украина и 218 сообщений в соцсетях Facebook и Youtube.

Цена размещения одного сообщения на общеукраинских ресурсах составляет 2800 грн. Цена одного сообщения в соцсетях Facebook и Youtube — 2659,41 грн.

ООО "Южноукраинский медиа холдинг" зарегистрировано в Херсоне, его директором является хорошо известный в этом городе общественный деятель и главный редактор интернет-ресурса "Херсонские вести" Игорь Трубаев. Учредитель фирмы — Олег Соломин, проживающий, по данным ЕДР, в г.Донецке.