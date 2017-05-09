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Обама предупреждал Трампа о Флинне

Вторник, 9 мая 2017, 01:08

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США его предшественник Барак Обама посоветовал ему отказаться от назначения Майкла Флинна своим советником.

Об этом сообщили телеканалы NBC и CNN, сославшись на сотрудников бывшего главы Белого дома, пишет DW.com.

По данным американских СМИ, Обама лично советовал Трампу не назначать Флинна советником по безопасности. Такое предостережение Обама высказал во время первой встречи с Трампом, состоявшейся спустя два дня после президентских выборов, 10 ноября.

По информации AFP, свое предостережение Обама объяснил тем, что Флинн возглавлял Разведывательное управление министерства обороны США. В свою очередь Трамп написал на своей странице в Twitter о том, что администрация Обамы сама предоставила высший статус в сфере безопасности Флинну. 

Эти сообщения появились за несколько часов перед выступлением в юридическом комитете Сената США бывшей и.о. министра юстиции Салли Йейтс и экс-главы национальной разведки США Джеймса Клэппера. Они дают показания о предполагаемых связях администрации Трампа с Москвой.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. Затем Флинн ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, заявив ему, что никогда не обсуждал с Кисляком проблему санкций против Кремля.

ФБР и комитеты по разведке Сената и палаты представителей Конгресса США расследуют обвинения в отношении штаба Дональда Трампа, касающиеся его возможных связей с Россией, а также кибератаки на предвыборный штаб Демократической партии США, совершенные в преддверии президентских выборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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