Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трампа призвали сначала встретиться с Порошенко, а потом с Путиным

Вторник, 9 мая 2017, 02:28
Трампа призвали сначала встретиться с Порошенко, а потом с Путиным

Двухпартийная группа сенаторов США подписала открытое письмо президенту США Дональду Трампу о необходимости реализации внешней политики, в том числе двусторонних встреч на высшем уровне, с союзниками и партнерами, а затем с Россией, которая продолжает выступать агрессором.

Копия письма размещена на официальной странице сенатора Роберта Портмана, передает Укринформ.

"В то время, как Ваша администрация продолжает разрабатывать политику продвижения американских интересов национальной безопасности и внешней политики, мы настоятельно рекомендуем вам привлечь наших традиционных союзников и определить приоритет для встреч с иностранными лидерами стран, с которыми мы разделяем исторические связи, демократические ценности и общие интересы", - отметили сенаторы.

В письме подчеркивается, что многие американские союзники в Европе "с тревогой" ожидают позиции нынешней администрации об обязательствах США перед НАТО и другими учреждениями, которые сохраняют международный порядок.

"Вместе с нашими наиболее приверженными союзниками в Европе, мы по-прежнему обеспокоены продолжающейся военной агрессией России в восточной Украине и оккупацией Крыма", - отметили законодатели.

Они подчеркнули, что из-за дестабилизирующего влияния России, около 10 тыс. человек погибли, более 20 тыс. получили ранения, и почти 2 млн стали внутренне перемещенными лицами, что может иметь далеко идущие последствия для союзников и интересов США в регионе.

"В этой связи мы настоятельно рекомендуем Вам встретиться с высокопоставленными руководителями Украины, в том числе президентом Петром Порошенко, перед любыми официальными встречами с руководством России, включая президента РФ Владимира Путина", - отметили в письме сенатора.

Встреча с демократически избранными представителями Украины "направит мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем считают приоритетом наши отношения с давними союзниками и будут сохранять наши обязательства по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии".

Свои подписи под письмом президенту США поставили сенаторы Роберт Менендес, Джон Маккейн, Роберт Кейси-младший, Джеймс Инхоф, Джин Шахин, Роберт Портман.

Темы: ТрампСШАРосcияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
Все новости...
Реклама: