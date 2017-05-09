Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Встреча Лаврова и Тиллерсона перенесена с Аляски в Вашингтон

Вторник, 9 мая 2017, 02:58

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в среду, 10 мая, в Вашингтоне.

Об этом пишет DW.com.

Как сообщалось, главной темой на повестке дня станет война в Сирии. Кроме того, в программе встречи заявлена проблема урегулирования конфликта на востоке Украины, а также ряд других тем, по которым у Вашингтона и Москвы на протяжении многих лет имеются разногласия.

Первоначально планировалось, что встреча Лаврова и Тиллерсона пройдет 11 мая в рамках конференции международного саммита "Неделя Арктики" в городе Фэрбанкс на Аляске.

Ранее в МИД РФ сообщили, что кроме встречи с госсекретарем российский министр планирует принять участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

Как сообщалось, 12 апреля Лавров и Тиллерсон уже проводили встречу в Москве. Журналисты отмечали, что те переговоры прошли в "ледяной атмосфере".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
США
На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины - Белый дом
В Белом доме следят за группой Вагнера, но не знают, где Пригожин
Белый дом: США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины
Последние новости
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
Все новости...
Реклама: