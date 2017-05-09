АТО: 50 обстрелов, боевики применяют 122-мм артиллерию

За прошедшие сутки, 8 мая, враг 50 раз открывал огонь по опорным пунктам сил АТО, один военнослужащий ВСУ погиб, еще девять получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении зафиксированы обстрелы позиций ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм у Каменки.

Защитников Невельского и Троицкого враг накрывал огнем 120-мм минометов, а по Луганскому бил из гранатометов различных систем.

Позиции ВСУ под Верхнеторецким и вблизи Авдеевки враг обстреливал из 120-мм и 82-мм минометов и гранатометов. По Авдеевке также стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Зайцево и Пески враг применял 82-мм минометы, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Защитники Новгородского подверглись обстрелу из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг накрывал позиции ВСУ у Павлополя.

По опорным пунктам неподалеку Гнутового противник применял артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Под Водяным враг бил из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Красногоровку обстреливали из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров

Защитники Широкиного и Чермалыка подверглись атакам из гранатометов различных систем.

По позициям сил АТО неподалеку Марьинки противник бил из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов.

Опорные пункты у Гранитного враг обстреливал из стрелкового оружия.

В районе Новотроицкого действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении произошел обстрел из артиллерийских систем калибра 122-мм вблизи Новозвановки.

Вблизи Крымского противник применил 120-мм минометы и автоматические гранатометы, а из минометов калибра 82-мм и гранатометов различных систем бил по опорным пунктам ВСУ под Троицким.

У населенного пункта Желтое враг вел огонь из противотанковых гранатометов.

По защитникам станицы Луганской и Валуйского противник применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Опорные пункты сил АТО в районе Донца также были обстреляны из стрелкового оружия.

В штабе АТО сообщили, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня в ответ.

Как сообщалось, в зоне АТО на неизвестном устройстве подорвался украинский военный. Спасти жизнь солдата не удалось.