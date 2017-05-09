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В Одессе к пророссийским активистам пришли правоохранители

Вторник, 9 мая 2017, 10:13

Сотрудники правоохранительных органов пришли к пророссийским активистам в Одессе утром 9 мая.

В частности, один из лидеров активистов Морис Ибрагим сообщил в Facebook: "У меня гости с утра".

Однако позже он написал: "В этот раз в гости не пригласили. Перед выходом меня, как подавшего заявку на сегодняшнее мероприятие на Аллее Славы, ознакомили с Законом о декоммунизации и предупредили,что в случае нарушения закона во время проведения мероприятия "Бессмертный полк" будут привлекать к ответственности".

О визите сотрудников СБУ к еще одной известной в Одессе активистке, придерживающейся пророссийских взглядов, Нине Кочановской сообщили ее знакомые, сообщает "Интерфакс-Украина".

По их данным, Кочановскую после непродолжительного обыска увезли на допрос.

Как известно, 2 мая сотрудники правоохранительных органов уже проводили обыски у ряда пророссийских активистов, в т.ч. у Мориса Ибрагима. При этом в СБУ не подтвердили и не опровергли факт проведения обысков и никак не прокомментировали ситуацию.

Темы: Одесса
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