В Мариуполе сожгли "георгиевскую ленту" и забрали воздушные шарики цветов флага РФ

В Мариуполе прошли мероприятия по случаю 72-й годовщины со Дня Победы.

Как сообщают "Новости Донбасса", на площади Воинов-Освободителей прошел торжественный митинг, участие в котором приняли около 2 тысяч человек.

"Группа людей в поддержку акции "Бессмертный полк" пришла с портретами и цветами. Они заявили, что у Драматического театра на них напали активисты и сорвали георгиевские ленточки. Подвергшиеся нападению сообщили, что написали заявление в полицию", - отмечается в сообщении.

У сгоревшего здания милиции и у памятника "Жертвам фашизма" жители города возложили цветы, черные и белые шары.

Также в Мариуполе неизвестные залили краской рекламный щит с поздравлениями политических партий "Оппозиционный блок" и "Наш край".





Сообщается, что одна из волонтеров сожгла в "Вечном огне" георгиевскую ленту, после чего произошли словесные перепалки между людьми с украинскими флагами и пенсионерами.

Проукраинские активисты отобрали у пенсионерок воздушные шары цветов российского флага.