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Боевики обстреляли позиции сил АТО возле Луганского, погиб военный

Вторник, 9 мая 2017, 16:39

На Донецком направлении вблизи н.п. Луганское результате обстрела позиций одной из механизированных бригад погиб военнослужащий.

Об этом 9 мая сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"По позициям украинских защитников противник вел огонь из стрелкового оружия", - отметили в штабе.

По сообщению пресс-центра АТО, с начала суток на различных направлениях вдоль линии разграничения зафиксировано применение противником стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружение танка.

Как известно, ранее в штабе АТО сообщили, что за минувшие сутки в результате боевых действий погиб 1 украинский военный вблизи н.п.Славное, 9 военнослужащих в результате обстрелов боевиков получили ранения.

Темы: АТОДонбассжертвы
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