На выборах президента в Южной Корее победил либерал - экзит-полы

На досрочных президентских выборах в Южной Корее, по данным экзит-полов, лидирует либеральный политик Мун Джеин от "Демократической партии".

По данным опросов, он получает около 41,5% голосов, пишет "Радио Свобода".

Мун Джеин известен как адвокат-правозащитник и сторонник умеренного курса в отношении Северной Кореи.

На втором месте - кандидат консерваторов от "Корейской партии свободы" Хон Чжун Ха, который набрал более 23% голосов.

