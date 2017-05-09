9 мая в зоне АТО - 32 обстрела, один боец погиб, один ранен

С начала дня 9 мая зафиксировано 32 обстрела по опорным пунктам сил АТО, 1 военнослужащий погиб, один получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

"На Донецком направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров возле н.п. Верхнеторецкое, Авдеевки, Каменки, Луганского, Зайцево", - сообщили в штабе.

На Приморском направлении - возле Водяного, Павлополя, Широкино и Лебединского, под Чермалыком, вблизи Старогнатовки, Гранитного и Гнутово - из вооружения танка, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, 120-мм минометов и противотанковых гранатометов.

На Луганском направлении по силам АТО возле Новотошковки, Крымского и Валуйского боевики применили минометы калибра 82-мм, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

"В отдельных случаях командиры ВСУ принимали решения на адекватное ведение огня в ответ", - говорится в отчете.