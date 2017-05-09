Белый дом утвердил поставки вооружения отрядам народной самообороны в Сирии.

Об этом вечером 9 мая сообщает Reuters со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера во время брифинга.

Сирийские курды из "Отрядов Народной самообороны" (YPG), которых США рассматривает как эффективных союзников в борьбе с исламистами на севере и востоке Сирии, могут получить тяжелое вооружение с целью ускорить операцию по освобождению Ракки от боевиков и ИГИЛ, пишет DW.

Курды могут получить 120-мм минометы, пулеметы, боеприпасы и легкий военный транспорт. Отмечается, что США точно не будут предоставлять курдам артиллерию и противовоздушные средства.

По данным неназванного чиновника в администрации Трампа, принятое решение о предоставлении оружия вступает в силу немедленно, но сроки доставки оружия и его перечень будут уточняться, пишет AFP.

Решение вооружить курдов было принято через несколько часов после того, как глава Пентагона Джим Маттис встретился с представителем Турции в Дании на саммите, где обсуждалось противодействие ИГИЛ.

Вопрос о вооружении курдов был спорным для администрации Трампа: Турция призывала не включать курдов, которых считает террористами, в операцию по освобождению Ракки.

Кроме того, как сообщается в заявлении Белого дома, президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций в отношении Сирии еще на один год.

Согласно документу, в США будут заблокированы активы некоторых физических и юридических лиц, а также введен запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

Также Трамп призвал президента Сирии Башара Асада прекратить насилие против сирийского народа, обеспечить доставку гуманитарной помощи и соблюдать режим прекращения огня.

Как известно, США рассчитывают на расширение и продолжение своего военного присутствия в Сирии для ускорения борьбы против "Исламского государства".

Президент Сирии Башар Асад назвал войска США в Сирии "захватчиками" и считает, что они не приносят пользу.

До недавнего времени военное присутствие США в Сирии состояло из бойцов сил специальных операций, которые тренировали местных военных и поддерживали сирийские войска.

В начале апреля Вооруженные силы США віпустили 50 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, жертвой которой стали десятки человек.

Также Соединенные Штаты направили артиллерийскую батарею морской пехоты в Сирию, чтобы помочь разгромить "Исламское государство" в городе Ракка, который считается сирийской столицей ИГИЛ.

Украинская правда