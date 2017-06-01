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Опубликованы предварительные результаты голосования в Совет общественного контроля

Четверг, 1 июня 2017, 00:22

Опубликованы предварительные результаты голосования, полученные из анализа протокола выборов в состав СОК при НАБУ.

Список опубликовал Глава Совета общественного контроля при НАБУ Алексей Гриценко в Facebook.

Интернет-голосование проходило 31 мая с 9:00 до 21:00.

Окончательные результаты будут оглашены 6 июня.

Как известно, по закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" Совет общественного контроля образуется в составе 15 человек.

Его задача – обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач бюро, рассматривает отчеты и утверждает выводы по ним, два его представители входят в состав дисциплинарной комиссии НАБУ.

Порядок конкурса по избранию членов СОК утвержден указом президента от 15 мая 2015 (№272 / 2015).

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Темы: НАБУкадры
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