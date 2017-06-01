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При крушении вертолета в Турции погибли 13 военных

Четверг, 1 июня 2017, 00:54

В результате крушения военного вертолета в Турции погибли 13 человек.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Крушение произошло в юго-восточной провинции Ширнак 31 мая примерно в 20:55 по местному времени (совпадает с киевским).

Генеральный штаб Турции заявил, что вертолет типа AS 532 Cougar столкнулся с  высоковольтной линией электропередач вскоре после взлета.

По данным телеканала NTV, на борту вертолета были высокопоставленные военнослужащие.

Темы: Турция
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