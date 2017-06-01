Во Львове объявлен траур из-за смерти Любомира Гузара

1 июня во Львове объявлен траур из-за смерти Блаженнейшего Любомира Гузара.

Об этом сообщает сайт горсовета.

"Согласно распоряжению городского головы Львова, 1 июня в городе объявлен день траура. Следовательно, будут вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущен государственный флаг на всех административных зданиях. Также рекомендуется ограничить проведение развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

Блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-ом году жизни после тяжелой болезни.

После смерти 14 декабря 2000 года верховного архиепископа Мирослава Иоанна Любачивского Синод Украинской греко-католической церкви избрал, 25 января 2001 епископа Любомира Гузара новым предстоятелем.



На следующий день, 26 января 2001 года, в Соборе св. Юра во Львове состоялась интронизация нового верховного архиепископа, сразу же после которой папский нунций информировал, что Иоанн Павел II, как он сообщил телеграммой, не только подтверждает такой выбор синода, но и предоставляет новоинтронизированному верховному архиепископу титул кардинала.



В 2002 году верховный архиепископ Любомир освятил краеугольный камень своего Патриаршего собора в Киеве.



10 февраля 2011 папа Бенедикт XVI принял отставку Любомира Гузара с поста верховного архиепископа УГКЦ.

Соответствующую просьбу Гузар подал, когда ему исполнилось 75 лет.

Его колонки на УП читайте здесь:



Любомир Гузар. Человек с ангелом на плече