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Белый дом не будет отвечать на вопросы о расследовании связей Трампа с РФ

Четверг, 1 июня 2017, 01:57

Администрация президента США больше не будет отвечать на вопросы СМИ о ходе расследования о связях избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

Об этом в среду заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга, передает "Голос Америки".

По словам Спайсера, теперь вопросы на эту тему следует адресовывать личному юристу Трампа.

"Мы фокусируем наше внимание на повестке дня президента, поэтому отныне все вопросы по данной теме будут направляться к внешнему консультанту, Марку Касовицу" - отметил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката Марка Касовица, который будет защищать его в ходе расследования о связях предвыборной кампании с Россией в 2016 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрамп
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