Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Эстонии: Страны Балтии не считают РФ угрозой из-за НАТО

Четверг, 1 июня 2017, 02:36

Эстония, как и другие страны Балтии, не рассматривает Россию в качестве угрозы, так как состоят в НАТО.

 Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в эфире телеканала "Дождь", передает "Интерфакс-Украина".

"Нет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, является ли Россия угрозой для Эстонии.

"Средства сдерживания НАТО на протяжении всей истории существования альянса были на 100% эффективны. Конечно для того, чтобы адекватно реагировать, НАТО необходимо постоянно развивать стратегию сдерживания, и мы видим, что НАТО этим постоянно занимается", - пояснила президент Эстонии.

"Благодаря НАТО и благодаря тому, что балтийские страны являются членами НАТО, сегодня наши страны не чувствуют к себе никакой физической угрозы", - добавила она.


Темы: ЭстонияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
Эстония
Разведка Эстонии: Отсутствие успехов на фронте Россия компенсирует ударами дронов и ракет
Эстония передала Украине помощь для подводного разминирования
Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов
Последние новости
11:44
видеоВ Ростовской области РФ горит завод, перед этим слышали взрыв
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
Все новости...
Реклама: