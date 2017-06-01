РФ решила выдворить двух эстонских дипломатов

Россия решила выслать двух дипломатов из генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что дипломаты должны покинуть страну в течение пяти дней.

Такой шаг был сделан в ответ на решение эстонского правительства, которое 26 мая объявил о выдворении двух российских дипломатов, не указав причин.

Также ранее 31 мая МИД России сообщил, что пять сотрудников посольства Молдовы в России объявлены персонами нон-грата и будут высланы из страны в ответ на высылку российских дипломатов из Кишинева.

Радио Свобода