СМИ: В Сирии уничтожен основатель "информагентства" ИГИЛ
Четверг, 1 июня 2017, 07:41
В ходе авиаудара коалиции, возглавляемой США, был ликвидирован основатель "информационного агентства" Amaq террористической группировки ИГИЛ Райан Мешааль.
Как пишет агентство Reuters, об этом сообщил его брат в Facebook.
Отмечается, что он был убит в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Вместе с ним также погибла его дочь.
Агентство отмечает, что не смогло подтвердить данную информацию. Коалиция пока не делала никаких заявлений по этому поводу.
Amaq было основано в 2014 году.