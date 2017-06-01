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СМИ: В Сирии уничтожен основатель "информагентства" ИГИЛ

Четверг, 1 июня 2017, 07:41

В ходе авиаудара коалиции, возглавляемой США, был ликвидирован основатель "информационного агентства" Amaq террористической группировки ИГИЛ Райан Мешааль.

Как пишет агентство Reuters, об этом сообщил его брат в Facebook.

Отмечается, что он был убит в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Вместе с ним также погибла его дочь.

Агентство отмечает, что не смогло подтвердить данную информацию. Коалиция пока не делала никаких заявлений по этому поводу.

Amaq было основано в 2014 году.

Темы: терроризмСирия
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