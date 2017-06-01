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Штаб АТО: Режим тишины преимущественно соблюдается

Четверг, 1 июня 2017, 09:38
Штаб АТО: Режим тишины преимущественно соблюдается

Боевики в основном придерживаются согласованного ранее суточного "режима тишины" в зоне проведения АТО.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-офицер штаба АТО Антон Миронович.

"В целом тишина. Только дважды боевики открывали огонь после полуночи на приморском направлении в Широкино и Павлополь. Но пока режим "тишины" соблюдается. Обстрелы возможно произошли, потому что они недисциплинированные", - отметил он.

"Но мы надеемся, что на  их повлияет российская сторона СЦКК и эти обязательства сыграют решающую роль в вопросе соблюдения тишины", - отметил он.

Миронович не исключил, что боевики могут использовать этот режим тишины для осуществления провокаций, как было раньше.

"Мы не ослабляем бдительности и наблюдаем за врагом", - отметил он.

В свою очередь в СЦКК на вопрос УП, почему режим тишины согласован только на сутки, отметили, что одной из причин, почему украинская сторона просила о перемирии - это День защиты детей.

"Это было пробное мероприятие. Но украинская сторона СЦКК настаивает, чтобы вообще режим тишины был продлен, но на это нужна воля двух сторон", - сказали в СЦКК.

Как известно, режим тишины должен соблюдаться с 00.00 часов 1 июня до 00.00 часов 2 июня.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: ДонбассАТО
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