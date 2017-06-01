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Боевик ОРДО не пропустил патруль ОБСЕ через блокпост

Четверг, 1 июня 2017, 10:10

Боевик ОРДО не позволил Специальной мониторинговой миссии пересечь блокпост в с. Казацкое Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 31 мая вечером.

"Вооруженный человек не позволил патрулю СММ проехать через блокпост в подконтрольном "ДНР" с. Казацкое (36 км северо-восточнее Мариуполя). Миссия сообщила об этом СЦКК", - говорится в отчете.

Кроме этого в отчете отмечается, что на блокпосту, расположенном на автодороге Н15 вблизи комбината "Каргилл" в подконтрольном ОРДО поселке Кременец, боевики задержали Миссию на 86 минут.

Как сообщалось в отчете ОБСЕ, обнародованном 29 мая вечером, пьяный боевик на блокпосту неподалеку подконтрольного ОРДО пгт Александровка задержал патруль Специальной мониторинговой миссии.

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