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ОБСЕ зафиксировала тяжелое вооружение с нарушением соглашений

Четверг, 1 июня 2017, 10:41

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала тяжелое вооружение, которое находилось в местах с нарушением линий отвода Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 31 мая вечером.

В подконтрольных боевикам ОРДО районах, в 6 км к востоку от центра Донецка, патруль зафиксировал танк (Т-72) на транспортере, который двигался на юго-восток по автодороге H21.

Также наблюдатели Миссии видели зенитный ракетный комплекс (9К35 "Стрела-10", 120 мм) неподалеку подконтрольного Украине села Видродження Донецкой области.

Как известно, согласно минским соглашениям и дополнительным соглашениям, подписанным в рамках ТКГ позже, тяжелая артиллерия, танки и артиллерийские орудия калибром до 100 миллиметров и минометы калибром до 120 миллиметров должны быть отведены еще в октябре 2015 года.

Темы: ОБСЕ
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