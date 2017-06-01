Приднестровье обиделось на украинско-молдавское КПП у "своих границ"

Псевдореспублика Приднестровье выразила возмущение в связи с тем, что пограничники и таможенники Молдовы начали работать в украинском пункте пропуска у границы, которую приднестровцы считают своей.

Об этом говорится в заявлении "министерства иностранных дел ПМР".

"31 мая 2017 года представители таможенных и пограничных органов Республики Молдова разместились на украинском пункте пропуска "Кучурган" на государственной границе с Приднестровьем, сломав тем самым ранее существовавшие механизмы трансграничного взаимодействия и поставив под угрозу региональную стабильность", - сказано в заявлении.

В непризнанной "республике" удивлены, что президент Молдовы Игорь Додон, "активно критикующий Соглашение об Ассоциации Молдовы с Евросоюзом", поддержал и одобрил решение по контролю Молдовой границ Приднестровья в рамках соглашения Молдовы с ЕС.

"Навязанный при прямой поддержке Европейского союза молдавско-украинский таможенно-пограничный контроль на границе с Приднестровьем является одним из элементов комплексной блокадной стратегии по нанесению существенного ущерба и поэтапному ограничению потенциала Приднестровской Молдавской Республики во всех значимых сферах", - пожаловались приднестровцы.

В "ПМР" утверждают, что такие действия Молдовы спровоцируют обострение ситуации.

"Очевидно, что совместный контроль Молдовы и Украины над одним из участков приднестровско-украинской государственной границы является намеренным провокационным шагом, рассчитанным в том числе на резкие ответные действия со стороны Приднестровья. Не оставляет сомнений, что цель подобной тактики состоит в намерении спровоцировать обострение ситуации в области региональной безопасности с целью усиления дальнейших агрессивных мер в отношении Приднестровья", - говорится в заявлении.

Как известно, с 20 мая пропуск грузов в Приднестровье через территорию Украины будет осуществляться только при условии согласования с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.

В конце мая президент Молдовы Игорь Додон заявил, что непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" никогда не будет независимым государством.

Украинская правда