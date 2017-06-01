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Глава СБУ: Во время обысков у "Яндекса" мы нашли много интересного

Четверг, 1 июня 2017, 11:40

Во время обысков в офисах компании "Яндекс" было найдено много интересного, связанного с Россией.

Об этом в комментарии телеканалe "112 Украина" заявил 1 июня глава СБУ Василий Грицак.

"Я не имею права предать огласке данные. Но мы там нашли много чего интересного, и поверьте, это интересное связано с Россией", – подчеркнул глава СБУ.

Что касается блокировки российских соцсетей и ресурсов, Грицак отметил, что пока рано говорить о результатах.

"Думаю, говорить рано, поскольку сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями и даже не потому, что российские спецслужбы собирают о них данные. Давайте скажем так: в результате этих действий даже российская экономика страдает, российский бизнес понес значительные убытки", – считает глава СБУ.

Как известно, 16 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Президент Порошенко заявил, что санкции в отношении России, в частности их последнее расширение, могут быть пересмотрены после выхода российских войск с территории Украины.

Темы: СБУсанкцииинтернетРосcия
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