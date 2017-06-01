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Геращенко объяснил процедуру введения виз с Россией

Четверг, 1 июня 2017, 12:26

Для ввода визового режима с Российской Федерацией нужна политическая воля руководства Украины.

Об этом заявил журналистам 1 июня нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, сообщает "Укринформ".

"Такое решение может приниматься Министерством иностранных дел по согласованию с президентом, который является главой государства и руководителем внешней политики Украины. Решение Верховной Рады для этого не нужно, для этого нужна политическая воля и трезвый расчет", – сказал Геращенко.

Нардеп подчеркнул, что решение Совета национальной безопасности и обороны по этому вопросу может быть только консультативным, рекомендательным.

Отвечая на вопрос, когда возможно решение о введении виз с РФ, депутат отметил: "Тогда, когда будет желание и возможность это сделать".

Как известно, ранее секретар Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией.

Председатель СБУ Василий Грицак выступает за то, чтобы россияне въезжали в Украину, используя биометрические загранпаспорта.

Темы: Росcиявизы
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