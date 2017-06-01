В Днипре умер боец, получивший ранение под Авдеевкой
Четверг, 1 июня 2017, 12:56
Ни один украинский военный не погиб в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе 31 мая, двое бойцов получили ранения и боевых травм.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник на брифинге 1 июня.
В то же время полковник отметил, что в среду в больнице города Днипро умер боец, который накануне получил тяжелое ранение головы в районе Авдеевки.
Как отмечает советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа, врачи до последнего боролись за жизнь бойца 72-й бригады 28-летнего Сергея Михайлюка.
Валентина Романенко, УП