ЕСПЧ рассмотрит факты нарушения Россией прав человека в Крыму

Европейский суд по правам человека официально принял к рассмотрению иск Украины против России о нарушении прав человека в аннексированном Крыму.



Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, подчеркнув, что этим опровергнуто утверждение российской стороны о том, что ЕСПЧ не может браться за это дело.



По словам Петренко, Украина инициировала 5 дел против России в ЕСПЧ: о нарушении прав человека в Крыму, о незаконном вывозе детей-сирот на территорию РФ и остальные – по массовым нарушениям прав человека на территории Донбасса со стороны России и ее сторонников.



"Европейский суд по правам человека официально подтвердил принятие нашей правовой позиции по первому делу "Украина против России" – по фактам незаконного нарушения прав человека в Крыму", – заявил глава Минюста на пресс-конференции.



Он сообщил: "27 марта мы направили огромный пакет документов и эту правовую позицию, где мы опровергаем все позиции Российской Федерации – и неделю назад Европейский суд прислал подтверждение принятия этой правовой позиции".



"Мы ожидаем от Европейского суда утверждения определенного процессуального графика рассмотрения первого дела, которая сейчас наиболее динамично, и всех последующих дел", – сказал Петренко



"Для Европейского суда это так же новая практика, потому что таких масштабных, больших по объему и беспрецедентных по содержанию доказательств дел Европейских суд не слушал", – отметил он.

Эти дела насчитывают десятки тысяч документов, большое количество свидетелей, отметил глава Минюста. Первое дело находится на стадии коммуникации.



"Украина подала правовую позицию и опровергла лживые утверждения, которые озвучивала Российская Федерация, – о том, что они помогли крымскому народу, который провел референдум, и что нет юрисдикции у Европейского суда это дело рассматривать ... Все эти утверждения опровергаются в нашем документе, который насчитывает более 150 страниц, – это без приложений. Есть огромное количество видео-, аудиофактов и показаний свидетелей", – сказал Петренко.



Он резюмировал: "Мы подали правовую позицию – она ​​уже является частью дела. Мы ожидаем от Европейского суда процедурного решения о порядке рассмотрения дела".



"Будет ли это дело рассматриваться полностью в Страсбурге, или, возможно, допрос свидетелей, – которых только по первому делу мы допросили около 50 человек, – будет происходить каким-то образом в Киеве на выездных заседаниях. Порядок слушания тех доказательств, которые мы подали и подаст другая сторона – я так думаю, что они подадут снова набор сказок", – уточнил министр.

Алена Рощенко, УП, дополнено

