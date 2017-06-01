Мосийчук говорит, что САП начала расследовать обогащения Левочкина

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала досудебное расследование по информации о вероятном обогащения нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина.



Об этом заявил нардеп от РП Игорь Мосийчук и опубликовал в своем Facebook ответ САП.



"Сегодня получил ответ от Холодницкого на мое заявление о незаконном обогащении Сергея Левочкина. По сообщенным мной фактам открыто уголовное производство и начато досудебное следствие детективами НАБУ", - написал он.



В ответе сказано, что досудебное расследование начато в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368-2 УК Украины.



Расследование поручили детективам Национального антикоррупционного бюро.



Украинская правда